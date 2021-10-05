Москва, 5 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 лица находятся в группе риска по заболеванию гриппом. Об этом заявила 5 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента России с членами правительства.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«У нас новая группа риска — помимо ослабленных, пожилых и работающих с большим количеством потребителей, это также люди, перенёсшие COVID-19. У них ослаблен иммунитет», — сказала она.

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала граждан наряду с вакцинацией от коронавируса также активнее делать прививки от гриппа.

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен в 62 российских региона