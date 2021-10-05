Екатеринбург, 5 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Свердловской области Михаила Богинского доклада о проведении проверки по факту гибели школьницы под колёсами трамвая в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

TheoHengelmolen Трамвай

Ход исполнения поручений поставлен в центральном аппарате СК на контроль, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 октября в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Девочка сорвалась со сцепки между вагонами. Последующий вагон переехал её и протащил несколько метров.