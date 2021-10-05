Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга на своем заседании 5 октября одобрило проект городского закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Как ожидается, в 2022 году доходы бюджета составят 874,3 млрд рублей, расходы — 918,1 млрд рублей, дефицит бюджета составит 43,7 млрд рублей. А в 2024 году доходы городского бюджета впервые должны достигнуть 1 трлн рублей.

«Благодаря помощи федерального центра, росту экономики и нашей слаженной работе у города есть дополнительные возможности для развития и реализации важных инфраструктурных проектов и социальных программ. Увеличение доходов, в том числе, обеспечено ростом промышленного производства, созданием новых предприятий, а также малым и средним бизнесом. Инвесторы, предприниматели доверяют городу, для нас это очень важно. Город повысил свой рейтинг по привлечению инвестиций», — сказал в своем выступлении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава региона напомнил об особой ответственности за расходование средств бюджета. «Каждый рубль должен работать на благо города и его жителей», — подчеркнул он.

По словам Беглова, с ростом доходов и расходов проектов развития города в Петербурге будет больше, и «мы будем больше работать над их выполнением».

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов будет внесён на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва.