Алексеевка, Белгородская область, 5 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружили спасатели в ходе тушения пожара в жилом доме в городе Алексеевка Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 5 октябре в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Жилой дом загорелся 5 октября около 01:00. На место прибыли дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда «Алексеевского станичного казачьего общества Алексеевка». Огнём полностью уничтожены одна из комнат и коридор. Во время разбора завалов пожарные обнаружили погибшую собственницу дома 1940 года рождения и мужчину 1960 года рождения.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.