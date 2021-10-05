Тамбов, 5 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Тамбовской области выявлены нарушения в сфере обращения с отходами на АО «Маслосырзавод «Новопокровский». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

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В ходе плановой проверки на предприятии выявили 28 нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также охраны атмосферного воздуха.

Юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 571 тыс. рублей.

«Юридическому лицу АО МСЗ «Новопокровский» выдано предписание по выполнению мероприятий с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в конкретные сроки», — добавил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Алексей Карякин.