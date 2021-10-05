Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса США в августе достиг рекордного уровня, увеличившись за счет импорта, что указывает на замедление экономического роста в третьем квартале, сообщает 5 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Дефицит торгового баланса вырос на 4,2% до $73,3 млрд в прошлом месяце, что является самым высоким показателем, сообщило Министерство торговли. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали увеличение торгового дефицита до $70,5 млрд.

С поправкой на инфляцию дефицит торговли товарами в августе вырос на $1,9 млрд. до $101,8 млрд.

Данный отчет последовал за правительственными данными, которые показали, что высокая инфляция резко сократила потребительские расходы в июле, а в августе наблюдался умеренный подъем.

Как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо внешней торговли России в июле составило $23,191 млрд, увеличившись в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел 10 сентября Банк России.