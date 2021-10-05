Мурманск, 5 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Операция по спасению экипажа частного судна «Фаворит» в Белом море осложнил шторм, сообщают Telegram-каналы.

Шторм

Отмечается, что пробраться к полузатопленному судну мешают штормовые волны, к месту ЧП из Архангельска направлен вертолёт со спасателями.

Как сообщало ИА REGNUM, судно, на борту которого находились пять человек, получило пробоину у побережья Терского района Мурманской области. По факту ЧП прокуратура начала проверку.