Кострома, , 09:23 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов попросил главу ЦИК Эллу Памфилову ввести наказание за фейки о выборах. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте избиркома.

Председатель ИК КО Михаил Барабанов

По мнению чиновника, недостоверные публикации в средствах массовой информации могут влиять на явку и легитимность выборов. В качестве примера Барабанов привёл статью «Новых известий». В материале рассказывается о том, что костромской-самовыдвиженец Михаил Долматов обвинил избирком в завышении числа избирателей.

«Такого рода публикации сложно квалифицировать как агитацию в смысле норм статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так как на электоральный результат они могут влиять только косвенно. Вместе с тем на явку и легитимность выборов они влияют прямо. Особую общественную опасность такие публикации несут канун дня голосования. При таких обстоятельствах полагаем целесообразным инициировать внесение в законодательство, в том числе в Кодекс административных правонарушений норм пресекательного характера за подобного рода нарушения в сфере публичных правоотношений» , — говорится в письме.

В настоящий момент наказания для СМИ за распространение недостоверной информации о выборах в России нет. Однако аналогичные статьи в Кодексе об административных правонарушениях есть — например, за фейки об эпидемиях, которые могут повлечь за собой беспорядки или нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Можно предположить, что костромской чиновник предлагает распространить этот опыт и на выборы. Отметим, что 4 октября 2021 года на заседании в ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком намерен подавать в суд на авторов отдельных публикаций, которые «распространяют заведомую ложь и клевету в отношении выборов». Но в этом случае речь идёт о гражданских исках о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области огласили «местами любопытные» итоги выборов

Читайте развитие сюжета: Костромской избирком обвинили в создании бюллетеней для «мертвых душ»