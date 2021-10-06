Костромской избирком просит Памфилову ввести наказание за фейки о выборах
Кострома, 6 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов попросил главу ЦИК Эллу Памфилову ввести наказание за фейки о выборах. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте избиркома.
По мнению чиновника, недостоверные публикации в средствах массовой информации могут влиять на явку и легитимность выборов. В качестве примера Барабанов привёл статью «Новых известий». В материале рассказывается о том, что костромской-самовыдвиженец Михаил Долматов обвинил избирком в завышении числа избирателей.
В настоящий момент наказания для СМИ за распространение недостоверной информации о выборах в России нет. Однако аналогичные статьи в Кодексе об административных правонарушениях есть — например, за фейки об эпидемиях, которые могут повлечь за собой беспорядки или нарушения в работе систем жизнеобеспечения.
Можно предположить, что костромской чиновник предлагает распространить этот опыт и на выборы. Отметим, что 4 октября 2021 года на заседании в ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком намерен подавать в суд на авторов отдельных публикаций, которые «распространяют заведомую ложь и клевету в отношении выборов». Но в этом случае речь идёт о гражданских исках о защите чести, достоинства и деловой репутации.