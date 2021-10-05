Москва, 5 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области предложил изменить параметры обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям агломераций. Об этом Александр Дрозденко сообщил во время выступления 5 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Свою позицию губернатор Ленобласти обосновал тем, что во время пандемии на территории возглавляемого им региона значительно увеличились численность застрахованного населения и количество оказанных медицинских услуг, а также необеспеченных финансированием за счёт средств федерального фонда ОМС. Также наблюдается резкое увеличение расходов фонда ОМС на межтерриториальные расчеты.

«Предлагаю установить единый тариф на территории агломераций, субъектов, граничащих друг с другом. А при определении размера субвенций субъектам использовать не действующую форму, когда учитывается количество населения на предшествующий год, а учитывать количество населения на 1 января текущего года, для того чтобы уровнять финансирование фондов ОМС тех субъектов, где есть прирост населения», ― сказал Александр Дрозденко.

Второе предложение Дрозденко касалось перечисления части совокупных налогов на прибыль крупных холдингов в бюджеты регионов по месту расположения дочерних предприятий холдингов. Глава Ленинградской области обратил внимание сенаторов на то, что планируемое с 1 января 2023 года упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков может привести к значительным потерям доходной базы регионов в части уплаты налога на прибыль.

«Предлагаю при налогообложении налогом на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков учитывать долю участия каждой дочерней компании в формировании совокупной прибыли холдинга с учетом доли себестоимости конечной продукции», ― уточнил Александр Дрозденко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила актуальность предложений Ленинградской области, которые будут рассмотрены сенаторами.