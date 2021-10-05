Дрозденко предложил изменить параметры ОМС для жителей агломераций
Москва, 5 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области предложил изменить параметры обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям агломераций. Об этом Александр Дрозденко сообщил во время выступления 5 октября в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.
Свою позицию губернатор Ленобласти обосновал тем, что во время пандемии на территории возглавляемого им региона значительно увеличились численность застрахованного населения и количество оказанных медицинских услуг, а также необеспеченных финансированием за счёт средств федерального фонда ОМС. Также наблюдается резкое увеличение расходов фонда ОМС на межтерриториальные расчеты.
«Предлагаю установить единый тариф на территории агломераций, субъектов, граничащих друг с другом. А при определении размера субвенций субъектам использовать не действующую форму, когда учитывается количество населения на предшествующий год, а учитывать количество населения на 1 января текущего года, для того чтобы уровнять финансирование фондов ОМС тех субъектов, где есть прирост населения», ― сказал Александр Дрозденко.
Второе предложение Дрозденко касалось перечисления части совокупных налогов на прибыль крупных холдингов в бюджеты регионов по месту расположения дочерних предприятий холдингов. Глава Ленинградской области обратил внимание сенаторов на то, что планируемое с 1 января 2023 года упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков может привести к значительным потерям доходной базы регионов в части уплаты налога на прибыль.
«Предлагаю при налогообложении налогом на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков учитывать долю участия каждой дочерней компании в формировании совокупной прибыли холдинга с учетом доли себестоимости конечной продукции», ― уточнил Александр Дрозденко.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила актуальность предложений Ленинградской области, которые будут рассмотрены сенаторами.