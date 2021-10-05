Вашингтон, 5 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Горнодобывающая фирма De Beers заказал исследование океанского дна у побережья Гренландии, чтобы определить, могут ли там находиться залежи высокоценных морских алмазов. Об этом 5 октября сообщает Reuters.

Markus Trienke Гренландия

В течении восьми дней специалисты изучали около 800 километров морского дна у западного побережья Гренландии, недалеко от города Маниитсок. Исследование завершилось в 30 сентября, сообщил агентству Reuters представитель Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).

Компания GEUS подтвердила, что провела исследование по поручению De Beers, и сказала, что анализ результатов займет несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гренландии и Дании прорабатывают возможность открыть на острове крупное производство радиоактивного урана и редкоземельных металлов. Как сообщает газета The Copenhagen Post, предполагаемая производственная мощность рудников — 3 млн тонн руды в год, предприятие может создать порядка 800 рабочих мест, 325 из них для коренного населения.