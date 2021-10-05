Минск, 5 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии решил ликвидировать ещё одну «правозащитную» НКО — общественное объединение «Правовая инициатива». Минюст выступил инициатором процесса ликвидации — как и во многих других случаях тотальной «зачистки» (в терминологии КГБ Белоруссии) прозападной сети влияния.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Представитель Минюста Курилик Дмитрий Анатольевич в суде заявил, что «Правовая инициатива» полностью игнорировала письменное предупреждение и решение суда о приостановлении деятельности. Мы сообщаем, что будем игнорировать и решение о ликвидации и продолжим свою правозащитную деятельность», — сообщила ликвидированная НКО.

Напомним, решение о ликвидации сети прозападных националистических НКО в Белоруссии принял Александр Лукашенко после массовых протестных выступлений летом-осенью 2020 года. Юридическую и иную помощь участникам протестов оказывали белорусские НКО, созданные при участии и финансовой поддержке западных фондов и иных структур. В своей деятельности белорусские так называемые правозащитные организации нередко занимались политической деятельностью и доносительством на белорусских граждан — сторонников Русского мира, активных противников русофобии и других проявлений местного радикального национализма. Ни одна из них не выступила в защиту белорусских публицистов, осужденных в рамках резонансного «дела регнумовцев».

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