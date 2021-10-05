Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Открытые мусорные полигоны нужно в ближайшие годы убрать из городов, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото сайта Ярославской областной думы Мусорный полигон «Скоково» в Ярославской области

Владимир Путин «Прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов».

Он напомнил, что в России на ликвидацию и рекультивацию свалок было направлено свыше четырёх миллиардов рублей.