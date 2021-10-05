Путин заявил, что из городов нужно убрать открытые мусорные полигоны
Ново-Огарево, Московская область, 5 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Открытые мусорные полигоны нужно в ближайшие годы убрать из городов, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Фото сайта Ярославской областной думы
Мусорный полигон «Скоково» в Ярославской области
«Прошу максимально ускориться и в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов».
Он напомнил, что в России на ликвидацию и рекультивацию свалок было направлено свыше четырёх миллиардов рублей.