Москва, 5 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Российская бюрократия не очень верит в рассуждения о сокращения доли углеводородов в мировом энергетическом балансе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что «нужно быть очень осторожными» в связи с тем, что к 2050 году использование углеводородных источников в мире упадет в два раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Такие суждения про сокращение доли углеводородов в мировом энергетическом балансе все время циркулируют, но российская бюрократия не очень в это верит. Конечно, проблемы экологии заставляют мир переходить к более «зеленым» технологиям. Но доля газа постоянно растет. А в России запасы газа гигантские, — сказал Комолов. — Газопроводы построены с расчетом на многие десятилетия эксплуатации. И расчеты показывают, что газ будет еще долго пользоваться большим спросом на мировом рынке. И таким образом Россия, уйдя от нефтяной иглы, еще глубже сядет на газовую. И это будет не лучшим вариантом развития событий. И поэтому мне думается, что никаких резких шагов, направленных на развитие недобывающих отраслей промышленности, у нас сделано не будет. Во-первых, так как нет заинтересованных в этом лиц, а во-вторых, окружающая действительность не подталкивает к такому решению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, что российское правительство не заинтересовано в смене господствующей экономической парадигмы.