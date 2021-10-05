Екатеринбург, 5 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Погибшая под колёсами трамвая в Екатеринбурге школьница была из многодетной семьи. Кроме неё там воспитывалось ещё два ребёнка, пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По данным Е1.ru, в семье она была средней. В тот день, 4 октября, у неё не оказалось ключей от квартиры. Девочка позвонила своей матери и сказала, что пойдёт в магазин, купит еды. Также выяснилось, что на сцепке меду трамвайными вагонами она была не одна, а со своим другом.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 4 октября. Девочка сорвалась со сцепки и её буквально разрезало вагоном.