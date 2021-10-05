Москва, 5 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Российское правительство и крупный бизнес не заинтересованы в смене экономической парадигмы и отказу от нефтегазовых денег как основного источника доходов бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что у РФ есть лишь 10−15 лет для того, чтобы уйти от нефтегазового источника «как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы». По словам Кудрина, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Есть большие сомнения по поводу того, что приведет Россию к иной структуре экономики, — сказал Комолов. — В нынешнем виде крупный бизнес, а также государство и чиновники не заинтересованы ни в какой смене парадигмы. Кудрин назвал период до 2050 года. Но они такими масштабами не мыслят. Их максимальный горизонт планирования — это 2024 год. Ставить задачи на будущие десятилетия было по силам плановой экономике Советского Союза, но явно не современной российской, которая зачастую работает в режиме ручного управления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что Россия сталкивается с перспективой снижения доходов от нефтегазовой отрасли.