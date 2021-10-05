Николаевский район, Волгоградская область, 5 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. За попытку ограбить банкомат осуждены трое жителей Николаевского района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 5 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

fbhk Ограбление

Грабители в январе 2020 года решили похитить деньги из банкомата в одном из офисных зданий села Ленинское. Злоумышленники разбили стекло на входной двери, заперли сторожа в служебном помещении и попытались взломать банкомат, в котором в тот момент находилось более 1,4 млн рублей. Однако сейф не поддался грабителям, и они, опасаясь полиции, скрылись с места происшествия.

Приговором Николаевского районного суда Волгоградской области двум грабителям назначено шесть лет колонии строгого режима, третьему сообщнику — семь лет лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

В преступлении участвовал ещё один мужчина, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В феврале 2021 года он был объявлен в федеральный розыск, задержали злоумышленника в конце июля. На время следствия он заключён под стражу.