Москва, 5 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Российская экономика в настоящее время расплачивается за недостаточную поддержку, которую ей оказали власти РФ в кризисный 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал реплику министра финансов РФ Антона Силуанова о восстановлении экономики РФ и ее устойчивости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сегодня из каждого утюга мы слышим о перегреве российской экономики, но далеко не каждый, в отличие от начала 2000-х, ощущает жжение от избыточного количества денег. Это плата за недостаточную поддержку экономики в кризисный 2020 год, так как теперь финансы домохозяйств немного восстановились, но предпринимательская среда не смогла восстановиться полностью, — сказал Ордов. — Государственная экономическая политика в 2022 году скорее оборонительная, чем созидательная, включая рост ФНБ, который увеличивается заметно быстрее, чем инвестиции в экономике. Как говорил Харуки Мураками: «Не рассчитывай на многое — не будешь разочарован».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что экономика РФ оказалась не готова к восстановительному росту.