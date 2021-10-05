Москва, 5 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Российская экономика оказалась не готова к восстановительному росту, и ответа на вопрос о том, как это можно изменить, до сих пор нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о динамичном восстановлении российской экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Восстановительный рост российской экономики закончился, пускай и очень «динамично», но бюджет 2022 год явно сверхконсервативный и предкризисный, а не бюджет развития, — сказал Ордов. — В такой интерпретации заявления Силуанова больше похожи на азартный комментарий болельщика на захватывающем футбольном матче. Но вот только первый тайм закончился, и игроки явно безнадежно выбились из сил. Многотриллионный допинг позволял сохранять привычные показатели ВВП, но холодный инфляционный душ отрезвил многие правительства мира, включая наших финансовых регуляторов. В воздухе повис вопрос: почему российская экономика оказалась не готова к восстановительному росту и как это можно изменить?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как следует относиться к умозаключениям Силуанова по поводу восстановления российской экономики.