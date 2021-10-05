Москва, 5 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Заявления министра финансов России Антона Силуанова о динамичном восстановлении российской экономики звучат как запоздалые новости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующее высказывание главы Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Заверения министра финансов о динамичном восстановлении российской экономики могут быть не то что преувеличены, а запоздалой новостью, так как по итогам сентября 2021 года некоторые эксперты отмечают отрицательную динамику нашего ВВП, — сказал Ордов. — Рост ВВП во II квартале 2021 года составил более 10% в годовом выражении, поэтому можно абсолютно точно оценить, что у нас происходит сейчас и ожидает в ближайшие кварталы, если рост по итогам 2021 года должен составить порядка 4,2%, а в следующем году — лишь 2,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что экономические условия в России благоприятные, экономика растет динамично после потерь на фоне пандемии коронавируса.