Калуга, 5 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В День учителя, 5 октября, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев встретился со студентами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На встрече студентов с министром образования и науки Калужской области Александром Аникеевым

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По словам министра, в настоящее время в регионе отмечается рост интереса абитуриентов к педагогическим специальностям. В прошлом учебном году в систему образования области пришло более 300 молодых специалистов в возрасте до 30 лет.

«Мы всегда рады обновлению кадров и очень надеемся на то, что вы, окончив вуз или колледж, придете на работу в школы, детские сады, организации дополнительного образования и вольетесь в большую семью учителей», — обратился к студентам Александр Аникеев.

Глава областного министерства образования рассказал будущим педагогам о перспективах развития региональной системы образования: строительстве новых школ и детских садов, оснащении их современным оборудованием, открытии «Точек роста» и «Кванториумов», профессиональной ориентации школьников. Министр ответил на вопросы студентов. Состоялся обмен мнениями.