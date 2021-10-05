Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Последствия аварии на Большом Невском водоводе в Тосненском районе Ленинградской области устранены. Вода вернулась в дома жителей города Никольское и двух поселков. Об этом 5 октября проинформировали в пресс-службе областной администрации.

Steve Johnson Водоснабжение

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авария на Большом Невском водоводе произошла утром 2 октября в районе деревне Феклистово. Произошел прорыв на трубопроводе диаметром 1000 мм, из-за чего город Никольское и поселки Ульяновка и Красный Бор были отключены от водоснабжения. На время устранения аварии жителям населенных пунктов подвозили питьевую воду.

Как отметили в областной администарции, для повышения надежности водоснабжения жителей Тосненского района «Леноблводоканал» в настоящий момент строит четыре крупных объекта по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Большая часть работ уже выполнена.

«Эти объекты существенно повысят надежность водоснабжения жителей Тосненского района. Даже в случае аварийных ситуаций на Большом Невском водоводе — такая возникла на выходных, но последствия ее уже устранены ― в поселениях благодаря новым резервуарам чистой воды будет запас питьевой воды», ― подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Другой объект ― водовод протяженностью более 7 км ― обеспечит пропускную способность 8,6 тыс. кубометров в сутки. На площадке ведутся строительно-монтажные работы по устройству водовода методами горизонтально направленного бурения и дюкера.

«До конца 2021 года планируется завершение реконструкции резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции и строительства нового водовода», — уточнили в пресс-службе.

В Ульяновке полным ходом строится водопроводная насосная станция с дополнительными резервуарами чистой воды и водовод протяженностью 7,6 км. Мощность станции — свыше 5 тыс. кубометров в сутки. Ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Новый водовод пройдет от Невского водопровода до насосной станции 3-го подъема. Специалистами уже проложено 4,5 км сетей водоснабжения.

«Работы по строительству водопроводной насосной станции и резервуаров чистой воды производительностью 5 тысяч кубометров завершатся в 2022 году, водовода протяженностью 7,6 километров — до конца 2021 года», — добавили в администрации Ленобласти.