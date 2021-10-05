Манчестер, Великобритания, 5 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Manchester Orchestra посетит Европу с несколькими концертами в начале следующего года, информирует портал NME.

Музыка

Шоу должны состоятся в январе, они пройдут в поддержку шестого студийного альбома «The Million Masks Of God», который вышел в минувшем апреле. Группа отыграет четыре концерта — в Амстердаме (10 января), Берлине (11 января), Лондоне (13 января) и, соответственно, Манчестере (14 января). Эти шоу станут первыми живыми выступлениями группы с 2017 года.

Ранее Manchester Orchestra поделились переделкой Dirty Projectors на трек «Telepath».