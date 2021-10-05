5 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Зоран Милошевич, , 17:55 — REGNUM Под редакцией Владимира Зотова ИА REGNUM был опубликован сборник с названием «Косово, Сербия и Россия», который содержит 11 статей российских и сербских авторов. Кроме согласия всех авторов по поводу основной сути косовской проблемы, я хотел бы подчеркнуть еще некоторые ключевые моменты и темы, которые обсуждаются в этом сборнике.

Александр Вучич Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

Авторы подняли следующие вопросы: признает ли Россия независимое Косово? В современной истории Косово и Метохии существуют понятия «преступление» и «предательство» — сможет ли признание независимости южного края со стороны Сербии стереть эти исторические факты? Потеряет ли Москва в случае признания Косово авторитет среди православных народов?

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Вопросы, которых касаются авторы статей, опубликованных в сборнике, крайне мучительны и трудны, но события, которые породили эти вопросы, ничуть не светлее.

Ключевые слова статьи Модеста Колерова, с которой начинается эта книга, — это «предательство», «колониальная перспектива» и «капитуляция». Эти слова никак не соответствуют представлениям XXI века о демократии, правах человека и всей той пропаганде, которая десятилетиями рекой текла с Запада. Как смириться с предательством или колониальной перспективой, если существует Резолюция 1244 СБ ООН, в соответствии с которой Косово и Метохия являются частью Республики Сербии?

Модест Колеров Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Интересное замечание, что ни Сербии, ни России это предательство не принесло бы никакой выгоды? И поэтому подобную политику сложно понять. Такую позицию разделяют и другие авторы.

Драгана Трифкович говорит о погроме сербов в Косово и Метохии, за который так никто и не ответил. Младжан Джорджевич подтверждает все перечисленные тезисы и добавляет, что причину сегодняшнего отношения сербских властей к южному краю надо искать в преступлениях и предательстве.

Младжан Джорджевич Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предательство немыслимо без «пятой колонны», а ее в Сербии сформировал Запад. Парадокс в том, что эту «пятую колонну» возглавляет президент государства. В таком соотношений сил опять становится актуальным вопрос: могут ли русские быть больше сербами, чем сами сербы?

От ответа на этот вопрос зависит многое, и больше всего — судьба сербов и Сербии, но также моральный авторитет и судьба России. Понятно, что здесь действует закон соединяющихся сосудов.

Книга о Косово и Метохии, изданная ИА REGNUM, действительно важна, так как статьи о Косово, собранные в одном месте, дают четкое представление о том, что происходит в южном сербском крае и вокруг него, кто здесь главные акторы и у кого из них какая роль. Поэтому я рекомендую её к прочтению.

С содержанием сборника ИА REGNUM «Косово, Сербия и Россия» можно ознакомиться здесь.