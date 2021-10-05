Москва, 5 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Москве около пяти миллионов человек прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил 5 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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«Что касается вакцинации, в настоящее время в Москве вакцинировано около пяти миллионов человек», — сказал он в ходе совещания президента России с членами правительства.

Мэр добавил, что уровень вакцинации людей старшего возраста в Москве ниже, чем средний по городу. При этом наибольшее количество «тяжёлых» пациентов с COVID-19 составляют именно пожилые люди, подчеркнул он.

Собянин отметил, что власти столицы намерены «активнее работать» с пожилыми москвичами и привлекать их к вакцинации.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в ближайшие две недели начнёт внедряться массовое ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.