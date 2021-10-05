Афины , , 20:04 — REGNUM Правительство Греции предложило Европейскому союзу создать механизм поддержки европейских потребителей в вопросах ценообразования в связи с глобальным энергетическим кризисом. Об этом сообщает AMNA 4 октября.

Министры финансов Греции Христос Стайкурас и министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас направили 4 октября письмо с соответствующим предложением президенту Еврогруппы Паскалю Донохью. Ниже приводится полный текст письма.

Уважаемый Президент,

Растущие цены на электроэнергию по всей Европе являются источником большой озабоченности для граждан ЕС, которые становятся неспособными покрывать свои расходы на электроэнергию, что приводит к немедленному росту энергетической бедности в ЕС. В частности, дополнительные затраты на электроэнергию, которые понесут потребители, вероятно, достигнут 100 миллиардов евро зимой 2021−22 годов в 27 государствах-членах.

Беспрецедентный скачок цен на газ, а следовательно, и на электроэнергию, является серьезной проблемой для всех государств-членов ЕС, которую невозможно решить исключительно на национальном уровне. Это общеевропейская проблема и требует немедленных действий, которые должны быть совместно приняты на уровне ЕС.

Фактически, это представляет собой не только серьезную неудачу в наших усилиях по плавному восстановлению экономики в эпоху после COVID-19, но и тревожный сигнал о том, что путь к углеродно-нейтральной экономике будет подвержен неожиданным рыночным потрясениям, препятствующим эффективной реализации европейской «зеленой сделки». Мы обязаны предотвращать все, что может подорвать общественную поддержку или доверие в отношении климатических целей ЕС.

Более того, нынешние, необычно высокие цены на газ, возможно, не являются случайным инцидентом, вызванным разовыми факторами. Ранние этапы перехода к углеродной нейтральности зависят от поставок газа и цен, поскольку природный газ играет ключевую роль до тех пор, пока возобновляемые источники энергии и другие безуглеродные источники не будут доминировать в энергетическом балансе ЕС. Поэтому потребители и рынки должны использовать инструменты хеджирования от резких скачков цен на природный газ, поскольку природный газ по-прежнему необходим и является основным фактором, определяющим цены на электроэнергию на период до 2030 года. В этот период проблемы доступности могут поставить под угрозу и дестабилизировать переход к достижению климатической цели к 2030 году.

Есть несколько причин полагать, что такие кризисы повторятся в ближайшие годы, и поэтому ЕС необходимо принять новые инструменты, направленные на снижение подверженности колебаниям рынка газа, учитывая тот факт, что Фонд социального климата, предложенный Европейской комиссией, не будет создан до 2025 года.

На этом фоне мы предлагаем Европейской комиссии изучить возможные краткосрочные меры по решению проблемы дополнительных затрат на энергию, особенно для домохозяйств с низким и средним уровнем дохода, в сочетании с инновационными долгосрочными мерами по защите энергетического рынка от резких колебаний цен на газ.

С этой целью мы призываем Европейскую комиссию разработать набор инструментов и чертежей для чрезвычайных ситуаций, предоставляющих государствам-членам различные заранее разработанные варианты и соответствующие средства защиты в аналогичных случаях нестабильности рынка. Это повысит определенность и предсказуемость как для правительств, так и для потребителей, направив сильный сигнал рынкам и отбив у потенциальных спекулянтов охоту манипулировать ценами на энергоносители.

Более конкретно, мы предлагаем, чтобы Совет поручил Европейской комиссии:

— Внедрить эффективную краткосрочную меру, потенциально основанную на исключительном (до конца 2021 года) аукционе дополнительных пособий из Резерва стабильности рынка, с тем чтобы дополнительные доходы для государств-членов создавались через ETS ЕС, чтобы, по крайней мере частично, покрыть немедленное дополнительное бремя для домашних хозяйств с низким и средним уровнем дохода. Требуемые суммы приведут к увеличению доходов ETS в среднем на 10%. Государства-члены будут в основном использовать дополнительные доходы для финансирования схем компенсации цен потребителей на электроэнергию и газ в течение зимы 2021−2022 годов.

— Изучить возможность создания Хеджирующего фонда ЕС, который будет хеджироваться от колебаний цен на газ в случае исключительно высоких скачков цен на газ, которые могут повториться в будущем. Фонд может использовать авансовые платежи в счет ожидаемых будущих доходов от ETS ЕС и будет строго ограничен исключительными ситуациями волатильности цен. Ассигнования каждому государству-члену будут рассчитываться пропорционально с учетом потребления тепла и электроэнергии и национального ВВП на душу населения. Можно было бы ввести положения о возврате средств, обеспечивающие восстановление Фонда, на основе долгосрочного и плавно применяемого потребительского сбора.

Более того, ЕС должен действовать стратегически, используя свои возможности для ведения коллективных переговоров. Наша нынешняя зависимость от рыночных колебаний и подверженность им подрывает стратегическую автономию и суверенитет ЕС, позволяя третьим сторонам использовать цены на энергоносители в качестве политического оружия против интересов ЕС. ЕС должен коллективно наращивать стратегические запасы природного газа с помощью централизованной европейской платформы и развивать стратегические хранилища газа по всей Европе.

Мы находимся на критическом перекрестке. Нынешний кризис проверит рефлексы ЕС и его решимость сделать все возможное для достижения наших амбициозных климатических целей, не упуская из виду необходимость справедливого перехода для всех граждан и регионов ЕС, особенно наиболее уязвимых.

Надеясь, что это письмо внесет вклад в продолжающиеся дискуссии по этому вопросу, мы с нетерпением ожидаем плодотворной дискуссии на предстоящем заседании Совета по окружающей среде и Еврогруппы/ЭКОФИН.