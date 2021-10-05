Луганск, , 16:58 — REGNUM Генеральная прокуратура Луганской Народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, помещённого в данный момент в грузинский следственный изолятор, сообщает 5 октября официальный сайт Генпрокуратуры ЛНР.

Похождения Саакашвили на Украине Сергей Кайсин © ИА Красная весна

Дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц по мотивам политической и идеологической вражды, а также по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Следователями следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили Михаила Николаевича, … по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления», — указано в сообщении Генеральной прокуратуры ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии Саакашвили заочно приговорен к тюремному заключению по двум уголовным статьям.

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