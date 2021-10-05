Штат Калифорния, США, 5 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Американские следователи выясняют, мог ли якорь корабля стать причиной прорыва нефтепровода у берегов Калифорнии, сообщает 5 октября BBC.

Нефтяные вышки в Южной Калифорнии

Прорыв произошел на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж в южной части Калифорнии и уже повлиял на местную фауну.

Нефть разлилась на многокилометровые пляжи, убивая рыбу и птиц, загрязняя водно-болотные угодья и приводя к закрытию пляжей.

Мартин Уиллшер, генеральный директор компании Amplify Energy Corp, владеющей тремя морскими платформами, сказал, что, возможно, якорь корабля мог задеть трубопровод. Береговая охрана США на данный момент оценивает это предположение.

Напомним, что в округе Ориндж было объявлено чрезвычайное положение. Считается, что это один из крупнейших разливов нефти в новейшей истории штата.