Калуга, 5 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев в Совете Федерации РФ принял участие в слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Сегодня в верхней палате федерального парламента состоялся очень заинтересованный разговор о приоритетах бюджета на трёхлетний период, — рассказал Новосельцев. — В нем активно участвовали и представители регионов. Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко предложениям субъектов всегда уделяет приоритетное значение. Например, при ее поддержке регионам были замещены коммерческие кредиты бюджетными, а в дальнейшем они реструктуризированы, что позволило и нам, в том числе, высвободившиеся средства распределить на борьбу с пандемией в прошлом году».

Как рассказал председатель Законодательного собрания Калужской области, «спикер отметила, что сейчас заключаются соглашения о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Как известно, наш регион в числе первых получит средства на реконструкцию Синих мостов в Калуге. Уже три наши заявки одобрены. Всего пока 31 субъект РФ смог защитить свои проекты. Что касается текущей экономической ситуации, то, по мнению выступающих, экономика вернулась на докризисный уровень, и по итогам года ожидается рост ВВП порядка четырех процентов».

«Среди проблем, волнующих граждан, конечно — ускорение инфляции, — констатировал Новосельцев. — Правительством РФ и Центробанком принимаются меры для её снижения. Прозвучали заверения, что в следующем году она вернётся на уровень в четыре процента. Национальные цели развития, которые обозначил президент страны, легли в основу формирования главного финансового документа. Увеличение финансирования на национальные проекты планируется с 2,4 триллионов рублей в 2020 году до более 4 триллионов в 2024. Выделяются средства на поддержку пяти миллионов семей с детьми для снижения бедности. Будет к 2024 году проиндексирован маткапитал при рождении первого ребенка до 550 тысяч рублей, при рождении второго и последующих детей до 720 тысяч. Почти 800 миллиардов запланировано на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Семь миллионов школьников младших классов за счет федерального бюджета бесплатно получат горячее питание. Запланировано строительство по стране 1300 новых школ и капитальный ремонт 4,5 тысяч учреждений образования. На это до 2024 года предусмотрено более 500 млрд рублей. Более 35 миллиардов запланировано на подключение 80 тысяч социально значимых объектов, таких как ФАПы, к интернету. Всего же на «цифру» в бюджете предусмотрено около 600 млрд рублей. Помимо социальной поддержки в приоритете — ремонт опорной сети дорог, поддержка местных авиаперевозок, бизнеса, создание туристической логистики и другие направления».

«В бюджете заложена и «подушка безопасности» — более триллиона рублей, которые могут пойти на непредвиденные расходы в случае ухудшения экономической ситуации или обострения пандемии. Это помимо тех средств, что накоплены в Фонде национального благосостояния, — напомнил он. — Хотел бы особо остановиться на тех проблемах, что озвучили регионы. Это повышение цен на стройматериалы и удорожание стоимости строительства в целом, что ведет к срыву многих контрактов, в том числе усугубляет решение проблемы предоставления жилья детям-сиротам. Мои коллеги также просили увеличить темпы ремонта учебных заведений, домов культуры, принять программу «Земский работник культуры», увеличить финансирование отдыха детей и поддержать наукограды, которых в стране всего 13 и которые могут обеспечить прорыв в науке, а также отметили необходимость повышения зарплаты бюджетников в связи с ростом инфляции».

«Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов обратил внимание на рост смертности населения в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и это очень тревожный фактор. В связи с этим он предложил увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, и регионы его в этом горячо поддержали», — рассказал Новосельцев.