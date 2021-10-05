Екатеринбург, 5 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге раскритиковали организаторов и посетителей VIII Международного строительного форума выставка 100+ TechnoBuild. Причиной стало несоблюдение мер против коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Мероприятие проводится с 5 по 7 октября. Организаторы ожидают за это время порядка 15 тыс. гостей. При этом врачи обратили внимание на кадры с форума, из которых следует, что здесь грубо пренебрегают мерами инфекционной безопасности. На входе обнаружили столпотворение, а масочный режим и санитарная дистанция не соблюдаются.

«Организаторы ожидают большого числа посетителей, а больницам нужно ожидать новых пациентов…», — написал в Facebook врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. Его поддержал главврач горбольницы №24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, который отметил, что мест в больницах уже нет.