Тбилиси, 5 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Желание главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидата в мэры Тбилиси Ники Мелия выйти из состава грузинского парламента 5 октября было удовлетворено, сообщает грузинский телеканал «Формула».

European People's Party Ника Мелия

За то, чтобы приостановить депутатские полномочия Мелия, проголосовали 79 из 83 зарегистрировавшихся на заседании членов парламента Грузии.

Мелия объявил о своём намерении отказаться от депутатского статуса и сосредоточиться на выборах мэра Тбилиси ещё в конце июля. Поводом для такого политического демарша послужил выход правящей партии «Грузинская мечта» из так называемого «Соглашения Шарля Мишеля».

Мелия сообщил, что остальные депутаты от «Единого национального движения» продолжат свою работу в парламенте страны. Депутаты от «Грузинской мечты» ранее называли отказ со стороны Мелия и его однопартийцев участвовать в заседаниях парламента политическим саботажем, имеющем целью парализовать работу законодательного органа.

Напомним, что 19 апреля 2021 года при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля между грузинскими политическим партиями было достигнуто соглашение о проведении в Грузии избирательной и судебной реформ. Также в соглашении предусматривалось, что в случае, если на местных выборах 2 октября правящая партия наберет менее 43% процентов голосов, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Как известно, на состоявшихся местных выборах «Грузинская мечта» получила почти 47% голосов избирателей.