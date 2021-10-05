Москва, 5 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Массовое ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию начнёт внедряться в Москве повсеместно в ближайшие одну-две недели. Об этом 5 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы уже начали внедрять это в местах массового пребывания людей: в МФЦ, торговых центрах. Через неделю — через две разовьём эту систему до масштабной», — сказал он.

Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве пока далека от пиковых значений, но динамика распространения заболевания сложная. По его словам, за последнюю неделю число выявляемых больных выросло на 30%.