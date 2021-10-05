Ташкент, 5 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Научно-просветительский комплекс имени Ислама Каримова в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника первому президенту.

Пресс-служба Президента Республики Узбекистан Памятник первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Бердымухамедов посетил памятник Каримова в сопровождении своего узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева.

«Это стало выражением уважения к памяти первого президента Узбекистана и воплощением дружбы и сплочённости народов двух стран», — отмечает пресс-служба.

Пресс-служба сообщает, что на этом официальный визит президента Туркменистана в Узбекистан завершился.

«В международном аэропорту Ташкента Гурбангулы Бердымухамедова проводил президент Шавкат Мирзиёев», — сообщает пресс-служба.