Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Петербурге за девять месяцев текущего года обслужил 13,5 млн пассажиров. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом.

Пресс-служб ВВСС Зона отправления «Пулково»

По оперативным данным, с 1 января по 30 сентября 2021 года аэропорт «Пулково» в целом обслужил 13,5 млн пассажиров, что на 11% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом на внутренних рейсах обслужено 11,9 млн пассажиров, это плюс 30% к аналогичному периоду 2019 года.

«Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск», — рассказали в ведомстве.

На международных линиях в аэропорту было обслужено 1,6 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в таком же периоде 2019 года. В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений с начал года стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Пафос, Ташкент, Ош, Ургенч и Самарканд.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали «Россия», «Победа», Smartavia, «Аэрофлот» и S7 Airlines. В сумме они обслужили в Пулково 9,8 млн пассажиров. Среди иностранных авиакомпаний наибольший объем перевозок продемонстрировали Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Lufthansa, KLM, и Finnair. Эти перевозчики перевезли через «Пулково» 255 тыс. пассажиров.