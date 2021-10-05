Афины , 5 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Грецией и Францией является большим успехом Греции и достижением исторического масштаба, заявил представитель правительства Греции Яннис Эконому на брифинге 5 октября.

Греция

«Международное влияние и политическое и военное влияние уже являются самым убедительным доказательством [историчности этого соглашения]. Мы ожидали и надеемся на единый национальный фронт, на общенациональную поддержку соглашения и наших национальных интересов», — подчеркнул Эконому.

Он выразил сожаление по поводу того, что лидер главной оппозиционной партии страны СИРИЗА Алексис Ципрас критикует соглашения, и тем самым «доказывает свою политическую несостоятельность как греческой, так и международной общественности». По мнению эконому, Ципрас живет понятиями прошлого века, ничего не может предложить современной политической, экономической, социальной и дипломатической среде, «и именно поэтому в очередной раз решает воздержаться от участия в фронте национального щита страны».