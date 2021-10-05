Москва, 5 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Люди начали пренебрегать мерами профилактики коронавируса в общественных местах. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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«Что мы видим на транспорте, в метро: люди очевидно пренебрегают защитными мерами. О чем свидетельствуют наши данные, которые мы получаем от медицинских организаций? Они однозначно говорят за вакцинацию», — сказала Голикова.

По её словам, доля заболевших COVID-19 от вакцинированных не превышает 2%. При этом отмечаются высокие показатели смертности среди не вакцинированных.