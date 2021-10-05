Афины , , 20:06 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу приняла президента Северной Македонии Стево Пендаровского в Президентском особняке 5 октября. Тем самым подчеркивается особая важность и символичность его первого официального визита в Грецию для отношений обеих стран, сообщает AMNA.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

Сакелларопулу подтвердила значимость, которую Греция придает укреплению двусторонних отношений с Северной Македонией и ее европейской перспективе. Для достижения обеих этих целей необходимо полное, последовательное и добросовестное осуществление Преспского соглашения, отметила президент. «Мы признаем, что Северная Македония предприняла позитивные шаги, однако остается еще много нерешенных вопросов. Решение этих нерешенных вопросов позволит полностью укрепить наше сотрудничество», — заключила Сакелларопулу.

Со своей стороны, президент Пендаровский назвал встречу исторической: это первая официальная встреча глав двух стран за 30 лет. Ссылаясь на названное Сакелларопулу соглашение, он подтвердил, что «соглашения должны соблюдаться», и согласился с Сакелларопулу в том, что для реализации соглашения было «предпринято много шагов, возможно, самых сложных». Кроме того, по его мнению, Греция продолжит поддерживать перспективы Северной Македонии в ЕС, поскольку Преспское соглашение касается не только названия Северной Македонии, но и стратегического сотрудничества двух стран.