Москва, 5 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В России сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч пациентов с COVID-19, заявил 5 октября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР В деревенской больнице

Мурашко «212 тысяч пациентов находятся на лечении в стационарных учреждениях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил, что в каждом регионе России достаточный запас вакцин от COVID-19.