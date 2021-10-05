Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах по стране
Москва, 5 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В России сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч пациентов с COVID-19, заявил 5 октября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства.
Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР
В деревенской больнице
«212 тысяч пациентов находятся на лечении в стационарных учреждениях».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил, что в каждом регионе России достаточный запас вакцин от COVID-19.