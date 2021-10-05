Москва, 5 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве пока далека от пиковых значений. Об этом 5 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России с членами правительства.

Mos.ru Сергей Собянин

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Вместе с тем мэр отметил, что наблюдаемая в последнее время динамика распространения заболевания «сложная».

"За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Ситуация ожидаемая — это осенний подъём», — сказал Собянин.

Напомним, ранее мэр Москвы сообщил, что в городе на сегодняшний день развернуто 12,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, около 8 тысяч из них занято.