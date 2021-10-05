Судак, Крым, 5 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. На площадке арт-кластера «Таврида» завершился образовательный заезд «Город. Точка роста». Более 15 профессионалов провели мастер-классы для участников арт-школы индустрии гостеприимства, подготовленной совместно с конкурсом «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Таврида

В течение пяти дней участники заезда обучались на образовательных мастер-классах, «НЕлекциях», обсуждали вопросы туризма на дискуссиях с приглашенными экспертами.

«Арт-школа действительно стала очень полезной и интересной, по завершению многих лекций участники оставались, чтобы пообщаться со спикерами — профессионалами индустрии. Нам удалось познакомить слушателей с инструментами работы с городскими пространствами и развитием внутреннего туризма, брендов, айдентики в регионах. Подобные совместные мероприятия арт-кластера «Таврида» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже стали доброй традицией, а сама площадка стала центром притяжения представителей креативных индустрий», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«К потрясающей и такой разной российской природе, крутым эмоциям и впечатлениям, на которые нас все больше настраивает турбизнес в регионах, хочется добавить чуть более качественный сервис по приемлемой стоимости. Сфера расширяется, и «Таврида» не оставляет это без внимания. На нашей площадке молодые специалисты индустрии гостеприимства учатся у лидеров отрасли, а еще обмениваются знаниями с другими профи: архитекторами, урбанистами, профессионалами интернет-маркетинга. Хочу поблагодарить «Мастеров гостеприимства» и платформу «Россия — страна возможностей» за организацию образовательной программы такой актуальной арт-школы», — сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

В рамках арт-школы индустрии гостеприимства подвели итоги туристического сезона 2021.

«Год был очень сложным из-за локдауна. Это казалось катастрофой, но нам удалось выйти из этой ситуации. В этом году российский турбизнес справился лучше, чем в прошлом году, мы уже готовы ко всему. Касательно моего бизнеса — наша команда и наш энтузиазм помогли нам сохранить бизнес. Самое важное то, что моя команда уверена в стабильности и завтрашнем дне, мы готовы к любым ситуациям. Пандемия даже еще больше сплотила нас и помогла стать лучше», — поделилась владелец компании Gradova Group Hotels, CEO лодж-отеля «Байкальская Резиденция», Hilton Garden Inn Moscow Красносельская, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Оксана Градова.

«2020 год показал, что нам нужно работать удаленно, показать потребителю что мы есть. В период локдауна, понимая, что гостиницы закрыты, мы проводили онлайн-экскурсии, прямые эфиры, находили новые форматы. Большое количество гидов объединились, появилось много новых запросов. Сейчас мы уже вышли на уровень. На новогодние праздники к нам приехали те, кто не смог поехать за границу, это новый уровень требований, новые ожидания. Некоторые были не готовы. Но за 2021 год ситуация улучшилась, бизнес получил поддержку со стороны государства, появился формат кешбэка для туристов и многое другое», — рассказала в ходе лекции финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Екатерина Бочарова.

Слушатели арт-школы приняли участие в дискуссии «Туризм — больше, чем работа». Спикеры поделились изменениями во внутреннем туризме и тем, как создаются путешествия мечты.

«Я родился в городе Магадане и с опытом понял, что путешествия — это смысл моей жизни, то, о чем я всегда мечтал. И я выбрал жить по мечте! Я много времени провожу за идеями новых экстремальных экспедиций по Арктике и нашей необъятной планете, и реализую их — на счету нашей команды десятки мировых рекордов и многомиллионные охваты. В России столько всего интересного и неизведанного, того, о чем люди не знают, и я хочу рассказывать им об этом. Блогерство — это уже огромное самостоятельное СМИ, которое позволяет показывать на широкую аудиторию самые интересные места нашей страны. Путешествуйте!», — призвал всех арктический блогер-миллионник Богдан Булычев.

«Мы занимаемся активным и приключенческим туризмом уже очень давно. Каждый раз, отправляясь в поездку, я осознавал, что, прежде чем куда-то отправить людей, нужно это испытать на себе. Сейчас есть много возможностей, но все же остались те места, которые необходимо развивать для их узнаваемости. Именно этим мы и занимаемся. Наша компания призвана предлагать людям что-то неизведанное. Многие места, в которые мечтают поехать люди — Камчатка, Чукотка, Курилы, Плато Путорана, Кольский полуостров, Карелия — все это есть в нашем списке путешествий», — отметил генеральный директор компании «RussiaDiscovery» Вадим Мамонтов.

«Тема устойчивого развития набирает обороны. Люди готовы вовлекаться в мероприятия и активности, нам остается их создать. Поэтому мой проект, направленный на развитие устойчивого туризма, особенно актуален. Мне хочется побывать везде. Открывать страну и показывать ее другим. Сейчас я организовываю путешествия по России. Одним из направлений является Дагестан. Несколько лет назад, когда я там оказалась впервые, туризм только начинал развиваться, и все ожидания казались фантастикой. А сейчас это одно из ведущих направлений внутреннего туризма. Постепенно уходят стереотипы, люди начинают ездить и знакомиться со страной. Я думаю, что многие недооцененные направления сейчас станут популярными, потому что путешественникам нужны новые эмоции и новые места», — рассказала финалистка конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» Ксения Черных.

В рамках заезда GM санаторно-курортного комплекса «Mriya resort&spa» Белла Геворгян провела воркшоп по управлению эмоциями туриста: «Всю свою карьеру я прошла от нуля, пришла специалистом колл-центра, и тут случилась моя любовь с отельным бизнесом. В индустрии важны эмоции, это необходимо для того, чтобы гости возвращались. Эмоция — это результат, эмоциональные пути сотрудника и гостя — неразрывная связь. Работая в индустрии, мы учимся управлять своими эмоциями и эмоциями гостя. Важно все, начиная с того, как мы на него смотрим. У нас в отеле 3500 сотрудников, и основной наш ресурс — люди, это то, чем мы гордимся, команда и люди, влюбленные в свое дело».

На «НЕлекции» «Человеческий ресурс x развитие турбизнеса» управляющий партнер и сооснователь консалтингового бюро «Hard Restart», эксперт в сфере управления человеческим капиталом, создания и реализации социальных проектов Андрей Константинов рассказал о качествах, которыми необходимо обладать, чтобы быть востребованным специалистом: «Индустрия гостеприимства — довольно жесткая сфера для работы, где применяются четкие стандарты, традиционно высокая концентрация многочисленных эмоций, и они не всегда позитивные. При этом это сфера деятельности для очень образованных людей, у которых широкий кругозор и открытое восприятие, готовность заботиться о других людях. Именно поэтому чрезвычайно важны способность к обучению, эффективному взаимодействию с партнерами и твой искренний интерес к развитию. Когда ты интересен как человек и как профессионал — это привлекательно для других, вызывает желание сотрудничать. На мой взгляд, профессиональное развитие — это способность дойти до результата, измерить его, почувствовать, принять и осмыслить. Получить такой опыт вместе с другими людьми можно, например, участвуя в образовательных проектах. Формируйте кооперации, пересекайтесь с коллегами из других регионов и придумывайте новые совместные идеи!»

CEO отеля «Амбассадор Калуга» Ирина Мельникова поделилась опытом и рассказала о креативном мышлении в гостиничном бизнесе: «Мы занимаем лидирующие позиции среди отелей в Калужской области. Наша концепция — креативный подход во внутреннем и внешнем пиаре. Мы не просто отель, мы — генератор идей, в котором уникальный ум каждого из сотрудников и желание развиваться приводят к достижению поставленных целей, узнаваемости в сфере гостеприимства и заботе об окружающей среде. Мы выступаем за то, чтобы калужане и гости региона могли познать Калужскую область с точки зрения гастрономии, промышленных технологий и агрокультуры. Поэтому мы нацелены на предоставление качественных услуг и развитие креативного качественного туризма».

О том, как создать привлекательный региональный бренд рассказали министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

«Турбренд Ямала должен получиться с первой попытки — такую задачу мы поставили себе перед началом работы. Для начала изучили опыт других регионов, благодаря этому удалось избежать многих ошибок. Понимая, что региональный бренд в первую очередь должен быть принят у ямальцев, в том числе коренных жителей, привлекали их к выбору вариантов и доработке. Благодаря совместной работе был создан бренд «Ямал — Гармония Арктики». Последние несколько лет у Ямала уходит образ исключительно нефтегазодобывающего региона, туристы из других субъектов и стран ассоциируют округ с северный сиянием, этнографией, морошкой, холодом. Последний, кстати, никак не противоречит нашей концепции продвижения, холод для Арктики — обязательная составляющая. Но приехав на Край Земли, гости региона почувствуют, какие теплые объятия и горячие сердца у северян», — подчеркнул Наиль Хайруллин.

«Четвертый раз я уже нахожусь на «Тавриде». В этот раз в качестве эксперта. Сюда хочется возвращаться, это компенсируется энергетикой и людьми. Одно из ключевых направлений Тульской области сейчас — развитие туристического потенциала. Мы решили, что в нашем бренде должна содержаться история и новые подходы. Кузнечное дело, зодчество, новые технологии — 3 фактора, из которых появился наш бренд. Мы активно ведем рекламную кампанию. Правильно говорят: «Для того, чтобы познать Россию, нужно начать с Тульской области», — отметил Алексей Давлетшин.

Ошибки и успешные кейсы участников рассмотрели на сессии с руководителем проекта ОНФ «Путешествуем по России», телеведущим, журналистом, наставником конкурса «Мастера гостеприимства» Денисом Полунчуковым. Он рассказал журналистам: «Я поражен многогранностью «Тавриды». И благодаря президентской платформе «Россия — страна возможностей» удалось собрать молодежь, которая горит желанием развивать туризм в нашей стране. Обсудили различные кейсы, как удачные решения, которые в дальнейшем можно будет тиражировать в других регионах, так и поговорили о том, на что нужно обязательно обращать внимание, что сегодня ждет турист от путешествий и каким должен быть сервис. У ребят интересные идеи, нестандартные подходы, и я очень надеюсь, что вместе и с поддержкой государства нам удастся вывести туризм в России на принципиально новый уровень».

Продюсер, учредитель АНО «Индустрия событийного туризма» Ираклий Матарадзе рассказал об опыте организации собственных ивентов: «Самый эффективный метод достижения цели — двигаться маленькими шагами. При этом первый шаг самый сложный. Мероприятие — это не продукт, а лишь инструмент популяризации продукта, услуг, территории. Мероприятие формирует сообщество, последователей и единомышленников, как молодой организм формируется за 3−5 лет. Доживет ли событие до этого возраста — это задача комплексного подхода, которую нужно решать совместно с Правительством и главами государственной власти региона».

Про маркетинговые инструменты, которые меняют туризм, и о важности контента рассказали продюсер серии «Это моя земля», победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Андрей Сулейков иблогер Алексей Жирухин.

«Индустрия гостеприимства работает по законам шоу-бизнеса — создать продукт стоит рубль, продвинуть — десять. Существенную помощь в продвижении территорий могут оказать местные жители и туристы, вовлеченные в создание и продвижение легенд. Пользователи «присваивают» легенды и мифы, где место действия играет ключевую роль, и охотно транслируют, создавая нужный индустрии гостеприимства информационный фон и эмпатию. Эмоциональное вовлечение и желание ассоциировать себя с героем легенды вдохновляет туриста на путешествие. Бизнес получает развитие, а регион — рабочие места и налоги. Именно такие цели мы достигаем киберпутеводителем «Это моя земля». Мультимедийный проект itsmy. land содержит 15 продуктов для каждой территории: фильмы, книги, квесты, игры, музыку, конкурсы, выставки и фестивали. Поэтапно создавая продукты, мы увеличиваем аудиторию проекта и турпоток в регионы», — поделился Андрей Сулейков.

«Я из Самары, путешествую уже больше 10 лет. Когда я начинал, самая главная проблема была в отсутствии материала для путешествий. Я любил нестандартные путешествия, очень сложно было их найти, не было описания дорог. Мой блог родился 6 лет назад на ресурсе для автомобилистов, по моим материалам начали путешествовать, они используются до сих пор. Сейчас, когда границы закрылись, регионы начали привлекать блогеров для развития туризма в России. Огромному толчку в развитии послужил проект «Поехали», куда набирали блогеров из разных платформ. Он достаточно сильно поднял охваты и региональный туризм. Также я стал наставником проекта «ТопБЛОГ», посетил с ними три региона нашей страны», — рассказал Алексей Жирухин.

В рамках арт-школы также обсудили экосистемность в туризме.

Руководитель отдела исследований и разработок «Сирена-трэвел» Иннокентий Баскаков прокомментировал: «Мы — компания из области авиации. Мы стали создавать продукты для турагентов, мы перестали выписывать бумажные билеты и перешли в область информационных технологий. Современное путешествие — это не только отель, билет и прочее. Сейчас есть много сервисов, но все они не объединены. Это проблема для экосистемного решения для рынка. На сторонних площадках люди теряются и не запоминают поставщика услуг, они смотрят от 20 до 30 сайтов перед тем, как совершить покупку. Мы сейчас пытаемся соединить поставщиков услуг и каналы дистрибьюции, авиакомпании, ЖД, чартеры, автобусы».

«Есть потребность у регионов к привлечению туристов из других субъектов. Мы строим решения на базе наших сервисов. Наш основной заказчик — департаменты по туризму. Мы сделали единую систему управления, вы можете занести туда любую информацию, например, о достопримечательности, она будет отражаться в специальном приложении, на панелях, где угодно. Особенность в том, что мы помогаем специалистам в едином интерфейсе управлять несколькими элементами своей системы. Мы сделали движок, на который может заходить локальный бизнес (гиды, музеи, театры), они могут занести туда свой контент и продавать через него. Мы помогаем автоматизироваться не только в сфере туризма, но и в культуре», — отметил эксперт в области ИТ-технологий в туризме Александр Ермолаев.

В рамках слота «Краеведение 2:0» министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко и генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук рассказали об образовании в туризме.

«Гостеприимство и сервис — это то, что подвергается критике чаще всего. Но ведь за счет улыбок и отношения многие моменты можно сгладить. Это не уникально только для Крыма, отношение к отрасли достойно изменений. Идея программы, направленной на углубленное изучение родного края, учитывая специфику курортной составляющей региона, появилась на площадке «Тавриды». Нам нужна глобальная перестройка, и начинать ее нужно со школы, продолжать в средних и в высших учебных заведениях. Но это будет эффективно только лишь в случае системного многоуровневого обучения. В программу нужно внедрять необходимые с детства знания о своем крае и его достопримечательностях, а также базовые знания о гостеприимстве и сервисных навыках. И уже такой опыт можно будет масштабировать на территории всей страны», — рассказал Вадим Волченко.

«Помимо того, что я работаю с Мастерами гостеприимства, у нас есть две компетенции WorldSkills, Туроператорская деятельность и Турагентская деятельность, в рамках которых мы развиваем сферу гостеприимства уже более 2 лет. Мы ввели наши компетенции и для школьников. Компетенции для них, конечно, упрощены, но это очень успешный опыт. После участия они поступают в профильные институты, получают дополнительные баллы при поступлении на специальность «Туризм». Очень важно, чтобы школьники практиковались, теория тоже важна, но все же она не должна занимать более 40% обучения», — подчеркнула Анна Гуринчук.

Шеф-консьерж Moss Boutique hotel Анна Ендриховская презентовала философию гостеприимства: «Философия гостеприимства — забота о чужаке, ведь гости — это для нас чужие люди. Если посмотреть на то, как развивалось гостеприимство в начале века, то это всегда были частные дома. Так и сейчас, все идет от истоков, и я так и воспитываю свою команду. Сотрудники должны себя чувствовать в отеле, как дома, и быть гостеприимными хозяевами, а гость в отеле должен удивляться всему новому, чувствовать новые эмоции, новые вкусы, не такие, как дома. Нельзя делить людей и ко всем нужно относиться с заботой и вниманием, ты никогда не знаешь, каким завтра будет этот человек».