Москва, 5 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. По доле вакцинированных жителей в России лидирует Чечня. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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По словам заместителя председателя правительства РФ, на сегодняшний день лидерами по показателю первичной вакцинации среди субъектов являются Чечня, Чукотский автономный округ, Московская область, Москва, Тува и Белгородская область.

«Антилидерами, к сожалению, являются Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан», — сказала Голикова.