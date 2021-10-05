Пермь, 5 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Перми в День учителя состоялось награждение 44 педагогов из разных муниципальных образований. Все они стали лауреатами премий Правительства РФ и правительства Пермского края за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Федеральных премий в размере 200 тыс. рублей удостоены 19 учителей. Еще 25 педагогам присуждены региональные премии по 40 тыс. рублей.

По данным минобра Прикамья, на территории региона работает 19,2 тыс. учителей. Ежегодно сотни из них заявляются на конкурс, учрежденный президентом РФ в рамках нацпроекта «Образование».