Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 5 октября высказал уверенность в том, что к 2024 году доходы бюджета Санкт-Петербурга превысят 1 триллион рублей. Эта цифра заложена в проекте закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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«Экономика Санкт-Петербурга показывает хорошие темпы», — отметил губернатор, что отразилось в цифрах осенней корректировки бюджета-2021, увеличившегося на 130 млрд рублей.

«Необходимо закрепить эту тенденцию. Есть уверенность, что в 2024 году объем собственных доходов бюджета достигнет 1 трлн рублей. Более полутора триллионов рублей за три года мы сможем направить на финансирование социально-культурной сферы. Наша задача — обеспечить выполнение всех социальных гарантий, повысить качество жизни петербуржцев», — сказал Александр Беглов.

Он добавил, что безусловный приоритет нового бюджета — ликвидация дефицита социальных объектов.

«До 2024 года (включительно) мы планируем открыть 71 школу, 128 детских садов и 21 офис врачей общей практики. Также необходимо ускорить строительство метро. На эти цели в ближайшие три года планируем отправить порядка 150 млрд рублей. Откроем в 2024 году три новых станции. Уверен, что новая городская компания, созданная в партнерстве с банком ВТБ, справится с этой задачей», — сказал губернатор.

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Также в бюджет 2022 и на 2023−2024 годы закладываются значительные средства на решение жилищных проблем, поддержку многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей. Уже к 2022 году жилищная очередь для этих категорий должна быть ликвидирована. Еще семь тысяч семей смогут покинуть коммунальные квартиры.

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Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, где впервые фигурирует цифра в 1 триллион рублей, будет внесён на рассмотрение вновь избранного Законодательного собрания в срок до 15 октября 2021 года. Первое чтение планируется назначить на конец октября — начало ноября.

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