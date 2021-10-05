Москва, 5 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. О планах внедрения в московских школах экспресс-тестов на COVID-19 заявил 5 октября мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании президента с членами правительства.

Mos.ru Сергей Собянин

Собянин «Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников».

Мэр Москвы пояснил, что внедрение новшества начнётся в тех районах, где фиксируется рост заболеваемости COVID-19.