Афины , , 20:05 — REGNUM Профессор Теоклис Заутис занимает должность президента греческой Национальной организации общественного здравоохранения (EODY), сообщает AMNA 5 октября.

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Теоклис Заутис, доктор медицинских наук, доктор философии, является профессором педиатрии в Национальном и Каподистрийском университете Афин, профессором эпидемиологии в Медицинской школе Перельмана Пенсильванского университета и Детской больнице Филадельфии, где он возглавлял отделение инфекций с 2014 по 2018 год.

Он получил большую часть своего медицинского образования в США и в Медицинской школе Афинского национального и Каподистрийского университетов.

В 2015 году он был одним из двух финалистов на должность директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

С начала пандемии COVID-19 он является членом Национального комитета по защите общественного здравоохранения от коронавируса COVID-19 министерства здравоохранения.

EODY (бывший Центр по контролю и профилактике заболеваний) представляет собой оперативный центр для планирования и осуществления охраны здоровья населения Греции, отвечает за контроль над распространением болезней. Организация контролируется министерством здравоохранения Греции. Целью EODY защита и улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения. EODY также разрабатывает и продвигает действия, направленные на укрепление здоровья, ее основные функции включают эпидемиологический надзор, оценку рисков, научные консультации, а также предоставление эпидемиологических и статистических данных национальным, европейским и международным органам.