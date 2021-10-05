Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. HBO Max выложил в сеть видео, снятое на съёмочной площадке сериала «И просто так…», который станет продолжением шоу «Секс в большом городе». Ролик был опубликован 5 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Bjoertvedt Сара Джессика Паркер

В коротком ролике Сара Джессика Паркер предстала в образе Кэрри Брэдшоу. Актриса рассказала о ходе съёмок и сообщила, что премьера сериала состоится на сайте HBO Max в декабре 2021 года.

Напомним, в проекте «И просто так…» кроме Сары Джессики Паркер участвуют Синтия Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). Ким Кэттролл, сыгравшая Саманту Джонс, не повторит свою роль. В октябре 2017 года актриса назвала отношения с коллегами по сериалу «токсичными» и сказала, что они даже не пожелали ей удачи после того, как она отказалась сниматься в третьей части фильма «Секс в большом городе».