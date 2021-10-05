Два человека спасены с затонувшего в Белом море судна «Фаворит» — СМИ
Мурманск, 5 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. На месте крушения судна «Фаворит» в Белом море спасены два человека, сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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На месте кораблекрушения
По информации агентства, оба спасённых сейчас госпитализированы.
По предварительной информации, на борту судна «Фаворит» было пять человек.
Ранее сообщалось, что кто-то из них мог перейти на надувной спасательный плот, замеченный в районе кораблекрушения.