Мурманск, 5 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. На месте крушения судна «Фаворит» в Белом море спасены два человека, сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

34.mchs.gov.ru На месте кораблекрушения

По информации агентства, оба спасённых сейчас госпитализированы.

По предварительной информации, на борту судна «Фаворит» было пять человек.

Ранее сообщалось, что кто-то из них мог перейти на надувной спасательный плот, замеченный в районе кораблекрушения.