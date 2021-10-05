Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Президент США Джозеф Байден заявил, что решительно поддерживает продолжение процесса присоединения западно-балканских стран к Европейскому союзу (ЕС), говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Паспорта Евросоюза

Утверждается, что Байден в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о Западных Балканах также подтвердил поддержку ЕС, ключевого партнера США.

Американский президент приветствовал возобновление сотрудничества между США и ЕС в отношении пандемии и деятельность по разрешению климатического кризиса в преддверии саммита в Глазго в конце октября, сообщает Tanjug.