Салехард, 5 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 октября региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 103 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 октября 50 974 заражений коронавирусом. Выздоровел 48 933 человек, 697 пациентов с COVID-19 скончались.