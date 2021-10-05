Москва, 5 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Для достижения коллективного иммунитета от коронавирса в России осталось вакцинировать еще почти 36 млн человек. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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«Чтобы достичь показателей коллективного иммунитета, которые мы перед собой поставили, нужно привить еще первично 35,9 млн человек», — сказала Голикова.

Помимо этого, необходимо провести повторную вакцинацию 7,6 млн человек. При этом по состоянию на 5 октября в России от COVID-19 привито 47,4 млн человек.